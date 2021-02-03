عرض زوجته على الانترنت.. ضبط رجل وسيدة بتهمة تسهيل الدعارة في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مباحث الآداب، من ضبط عامل وزوجته بتهمة تسهيل الدعارة في الإسكندرية.

كان معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، أفادت بوجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحوي العديد من صور الفتايات وبعض العبارات التي يبدي خلالها المُعلن استعداده لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالاشتراك مع زوجته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط كلاً من (عامل "له معلومات جنائية"، وزوجته - مقيمين بمحافظة الإسكندرية).

بمواجهة المتهم الأول أقر بقيامه بإقامة حفلات وتسهيل استغلال زوجته في ممارسة الأعمال المنافية للآداب، وأضاف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها لذات الغرض، وبمواجهة زوجته أيدت ما جاء بأقواله، كما تم ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم الأول محمل عليه الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.