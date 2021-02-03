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تجديد حبس المحامي محمد الباقر لاتهامه بالانضمام للإرهاب

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تجديد حبس المحامي محمد الباقر لاتهامه بالانضمام للإرهاب تجديد حبس المحامي محمد الباقر لاتهامه بالانضمام للإرهاب

مصراوي Masrawy

01:04 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

جددت محكمة الجنايات، اليوم الأربعاء، حبس المحامي محمد الباقر لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات ونشر أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية 1356 لسنة 2019، تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

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