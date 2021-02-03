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إلغاء السجن 10 سنوات لمتهم بقضية اغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات

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إلغاء السجن 10 سنوات لمتهم بقضية اغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات إلغاء السجن 10 سنوات لمتهم بقضية اغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات

مصراوي Masrawy

01:00 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- طارق سمير:

قضت محكمة النقض، بقبول طعن متهم في القضية المعروفة إعلاميًا باغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام الأسبق، وإلغاء عقوبة السجن 10 سنوات.

وسبق أن أصدرت محكمة النقض أحكامًا بحق متهمين آخرين في تلك القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اغتيال النائب العام السابق هشام بركات" بتأييد حكم الإعدام بحق 9 متهمين واستبدال عقوبة الإعدام للمؤبد بحق 6 متهمين وأحكام أخرى تتراوح ما بين المشدد من 3 إلى 15 سنة.

واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة الجديدة، في يونيو 2015.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والشروع في قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

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