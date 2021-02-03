6 أيام.. "الزعاق": اليوم أول "بذرة الست"

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تزرع فيها جميع النباتات صيفية كانت أم شتوية

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن اليوم أول موسم بذرة الست، وهي الأيام الوحيدة في السنة التي تُزرع فيها جميع النباتات صيفية كانت أم شتوية، وتكون ذات جودة عالية؛ حيث سُمّيت بـ"الست"؛ لأن مدتها ستة أيام.

يُذكر أن "بذرة الست" هي الأيام الوحيدة التي تختص بزراعة جميع المحاصيل الزراعية سواء كانت صيفية أم شتوية، 3 أيام من آخر الشبط، و3 أيام من أول العقارب، والمجموع 6 أيام؛ حيث يقوم المزارعون بتجهيز الأرض وإعدادها على 3 طرق لتتقبل موسم بذرة الست.الدكتور خالد الزعاق موسم بذرة الست