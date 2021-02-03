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تكليف من الرئيس.. تفاصيل جولة رئيس الوزراء بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

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تكليف من الرئيس.. تفاصيل جولة رئيس الوزراء بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية تكليف من الرئيس.. تفاصيل جولة رئيس الوزراء بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

مصراوي Masrawy

12:43 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- محمد غايات:

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المختلفة، يرافقه الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من مسئولى الوزارات المعنية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وشركة العاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل رئيس الوزراء الزيارة بعقد اجتماع بمقر مجلس الوزراء بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات المنفذة داخل الحي الحكومي، مؤكداً خلال ذلك أن حجم الإنشاءات التي تتم في العاصمة الإدارية الجديدة كبير وضخم، مشيراً إلى أن هناك تكليفا من الرئيس عبد الفتاح ، رئيس الجمهورية، بأهمية مراعاة كافة المواصفات في الإنشاءات لتظهر بصورة تؤكد عظمة الدولة المصرية وعراقتها.

ووجه مدبولي خلال الاجتماع بأهمية الإسراع بمعدلات التنفيذ بمختلف المشروعات، وإقامة سياج شجري على جانبي الطرق والمحاور المرورية الرئيسية، كما وجه بإزالة جميع المخلفات على جانبي الطرق الناتجة عن عمليات البناء أولاً باول.

وخلال الاجتماع، تناول العرض المقدم حول الموقف التنفيذي لمشروع انتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موقف أعمال البنية الأساسية والتكنولوجية للمشروعات التي يتم تنفيذها داخل الحي الحكومي، الذي يضم مبانى لمجلس الوزراء، ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والرقابة الإدارية، بالإضافة إلى عدد 34 مبنى وزاريا، وعدد من المباني الخدمية الواقعة في نطاق الحي الحكومي، إلى جانب مبنى التحكم، ومبنى الإدارة والتشغيل، ومركز معلومات العاصمة.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن العرض أوضح نسب التنفيذ الخاصة بالمبانى داخل الحي الحكومي، وما يتضمن ذلك من نسب تنفيذ تتعلق بالمرافق والبنية الأساسية، كشبكات الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والغاز، والطرق، والأمطار، والرى، وتمت الإشارة إلى البرنامج الزمنى المقرر للانتهاء من تنفيذ مختلف الأعمال بتلك المباني، كما تناول العرض الموقف التنفيذي لحي المال والأعمال.

ولفت العرض إلى الموقف التنفيذي للأعمال المدنية ومد الشبكات وكابلات الفايبر للمباني الحكومية، وما يتعلق بالربط الخارجي، وكذا الربط بين مركز معلومات العاصمة ومركز البيانات الموحد، والتجهيزات الخاصة بمركز البيانات التبادلي.

وتطرق العرض إلى الموقف التنفيذي الخاص بإعداد وتجهيز مختلف التطبيقات المشتركة، والتخصصية، التي سيتم العمل عليها من قبل الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا ما يتعلق برقمنة الوثائق وأرشفة المستندات لمختلف الجهات المنتقلة.​

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