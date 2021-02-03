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وزير الكهرباء لـ"النواب": دراسة للربط الثلاثي بين واليونان وقبرص

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وزير الكهرباء لـ"النواب": دراسة للربط الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص وزير الكهرباء لـ"النواب": دراسة للربط الثلاثي بين واليونان وقبرص

مصراوي Masrawy

12:33 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه في ما يخص الربط مع دول الجوار، هناك خطة للربط مع ليبيا والسودان بقدرة 80 ميجاوات، ونطمح لأن نصل بالقدرة إلى 300 ميجاوات، وخلال من 15 إلى 18 شهرًا، وستزيد القدرة من 240 إلى 300 ميجاوات.

وأضاف شاكر خلال إلقاء بيان وزارته أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء: نطمح كذلك للربط بشرق إفريقيا وأن تكون بوابة انتقال الكهرباء من خلال إفريقيا إلى أوروبا، وهناك دراسة لربط الكهرباء عبر الخط المصري- السعودي، وسيتم فتح مظاريف التنفيذ خلال 6 أشهر.

وتابع وزير الكهرباء: سيكون هناك ربط مع الأردن، وخط الربط بمقدار 400 ميجاوات، والآن الأردن تأخذ 200 ميجاوات، وسيكون الربط مع الأردن لإمداد العراق، كما أن هناك دراسة للربط الثلاثي المصري- اليوناني- القبرصي، سيكون عبر قبرص ومن ثمّ اليونان، وهناك أمر جدي في هذا المجال، ونطمح أن يكون لدينا فائض من الطاقة المتجددة لتصديره إلى أوروبا.

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