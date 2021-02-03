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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان عن أسعار مواد البناء خلال الشهر الأول من 2021، ومقارنة هذه الأسعار ومعدل التغير بأسعار العام الماضي.

وشهد سوق مواد البناء في مصر، حالة من عدم الاستقرار، الأشهر القليلة الماضية، فارتفعت أسعار الحديد بشكل كبير عن بداية العام الماضي، وجاءت أسعار مواد البناء ومعدل التغيير على النحو التالي:

- شهد حديد التسليح تغير بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة حيث سجل الطن 13800 جنيه، بزيادة وصلت لـ32% عن يناير الماضي.

- انخفض سعر طن الأسمنت بنحو 6.3%، حيث سجل طن الأسمنت بورتلاند عادي معبأ 750 جنيها، مقابل 800 العام الماضي، كما سجل سعر طن الأسمنت الأبيض 2450 جنيها.

- كما تراجع سعر الطوب الأسمنتي المصمت حيث سجل سعر الـ1000 طوبة 1050، بدلا من 1100 بنسبة تراجع بلغت 4.5%، كما سجل سعر الـ1000 طوبة اسمنت مفرغ 4800.

- ارتفع سعر متر الرمل المكعب من 70 إلى 75 جنيها بمعدل تغيير وصل لـ7%، كما ارتفع متر الزلط المكعب من 120 جنيه إلى 150 جنيه.