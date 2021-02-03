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الحديد سعره زاد 32 %.. كيف تغيرت مواد البناء عن العام الماضي؟

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الحديد سعره زاد 32 %.. كيف تغيرت أسعار مواد البناء عن العام الماضي؟ الحديد سعره زاد 32 %.. كيف تغيرت مواد البناء عن العام الماضي؟

مصراوي Masrawy

12:31 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان عن مواد البناء خلال الشهر الأول من 2021، ومقارنة هذه الأسعار ومعدل التغير بأسعار العام الماضي.

وشهد سوق مواد البناء في ، حالة من عدم الاستقرار، الأشهر القليلة الماضية، فارتفعت أسعار الحديد بشكل كبير عن بداية العام الماضي، وجاءت أسعار مواد البناء ومعدل التغيير على النحو التالي:

- شهد حديد التسليح تغير بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة حيث سجل الطن 13800 جنيه، بزيادة وصلت لـ32% عن يناير الماضي.

- انخفض سعر طن الأسمنت بنحو 6.3%، حيث سجل طن الأسمنت بورتلاند عادي معبأ 750 جنيها، مقابل 800 العام الماضي، كما سجل سعر طن الأسمنت الأبيض 2450 جنيها.

- كما تراجع سعر الطوب الأسمنتي المصمت حيث سجل سعر الـ1000 طوبة 1050، بدلا من 1100 بنسبة تراجع بلغت 4.5%، كما سجل سعر الـ1000 طوبة اسمنت مفرغ 4800.

- ارتفع سعر متر الرمل المكعب من 70 إلى 75 جنيها بمعدل تغيير وصل لـ7%، كما ارتفع متر الزلط المكعب من 120 جنيه إلى 150 جنيه.

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