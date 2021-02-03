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ضبط 20 جوالًا بها خام الذهب بحوزة سائق في أسوان

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ضبط 20 جوالًا بها خام الذهب بحوزة سائق في أسوان ضبط 20 جوالًا بها خام الذهب بحوزة سائق في أسوان

مصراوي Masrawy

12:51 م الأربعاء 03 فبراير 2021

أسوان– إيهاب عمران:

ضبطت قوة من مباحث مركز شرطة دراو، بمحافظة أسوان، اليوم الأربعاء، سيارة نقل بها 20 جوال محملة بخام الذهب.

تلقى اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دراو، بأنه أثناء تفقد قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة دراو الحالة الأمنية بطريق "القاهرة- أسوان" الزراعي بدائرة المركز، جرى ضبط سيارة نقل محملة بـ 20 جوالًا بداخلها أحجار الكوارتز التي يستخلص منها خام الذهب.

جرى تحرير المحضر اللازم، وعرض قائد السيارة على النيابة.

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