لعرض منتجات الطلاب.. معرض دائم بمدرسة محمد علي بالإسكندرية- صور

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد عامر:

وجه الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، بتوفير مكان داخل مدرسة محمد علي الزخرفية، لإقامة معرض دائم لعرض منتجات طلاب التعليم الفني.

جاء ذلك خلال تفقده أقسام المدرسة، اليوم الأربعاء، يرافقه كل من علا سليمان، مدير عام إدارة وسط الإسكندرية التعليمية، ومنير حلمي، وكيل إدارة وسط التعليمية.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تفعيل وتطوير مشروع "رأس المال" في جميع أقسام المدرسة، لتدريب الطلاب والمعلمين على العملية الإنتاجية وتحقيق أرباح.