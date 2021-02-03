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تداول 9650 طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

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تداول 9650 طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر تداول 9650 طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

مصراوي Masrawy

12:36 م الأربعاء 03 فبراير 2021

السويس- حسام الدين أحمد:

سجلت موانئ البحر الأحمر، تداول 9650 طن بضائع عامة و564 شاحنة بضائع على الأرصفة، بينها 2050 طن بضائع و237 شاحنة واردة إلى ، وجرى شحن 7600 طن بضائع و327 شاحنة.

وأوضح مصدر ملاحي بالهيئة، أن ميناء سفاجا بالبحر الأحمر سجل اليوم الأربعاء مغادرة 4 سفن، وهي نما إكسبريس والحرية والرياض ومحبة.

وأضاف، أن الميناء استقبل أمس 4 سفن تجارية هي محبة وبوسيدون اكسبريس ونما إكسبريس والحرية، وغادرت السفينة بوسيدون الميناء.

بينما غادرت ميناء نويبع السفينة سينا صباح اليوم، بعد رحلة مكوكية أمس وصول ذهاب وعودة بين نويبع وميناء العقبة الأردني.

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