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ضبط متهمين باختطاف تاجر ومساومته على دفع 5 مليون في الجيزة

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ضبط متهمين باختطاف تاجر ومساومته على دفع 5 مليون في الجيزة ضبط متهمين باختطاف تاجر ومساومته على دفع 5 مليون في الجيزة

مصراوي Masrawy

12:34 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، مرتكبي واقعة اختطاف تاجر بالجيزة ومساومته على دفع مبلغ 5 مليون جنيه لإطلاق سراحه.

تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من (إحدى السيدات، مُقيمة بدائرة القسم) بقيام مجهولين بخطف زوجها (تاجر، له معلومات جنائية) حال استقلاله سيارته بمنطقة هضبة الأهرام بدائرة القسم واستقلالهم سيارة أخرى وهربوا.

توصلت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى تحديد مرتكبي الواقعة (سبعة أشخاص).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (4 من المتهمين) وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا بارتكابهم الواقعة بتحريض من أحد المتهمين حيث قرر لهم أن المجني عليه ميسور الحال ويمتلك عدة عقارات واتفق معهم على اختطافه ومساومة أهليته لدفع مبالغ مالية كفدية نظير إطلاق سراحه، وبرصد تحركات المجني عليه باستخدام 2 دراجة نارية ولدى مشاهدتهم له بمكان الواقعة قاموا باختطافه داخل سيارة خاصة بأحد المتهمين وتوجهوا لمكان غير معلوم بمحافظة المنيا.

وتم بإرشاد المتهمين ضبط 2 دراجة المستخدمتان في ارتكاب الواقعة، وفي وقت لاحق وعقب علم المتهمين الهاربين بضبط الباقين تخلوا عن المجني عليه بالطريق الدائري، وبمناقشته قرر أنه تم احتجازه يومان بمكان غير معلوم له "كائن بمنطقة صحراوية" وأنهم طلبوا منه دفع مبلغ (5 مليون جنيه) أو توقيع عقد بيع أحد العقارات التي يمتلكها إلا أنه رفض، وعقب ذلك فوجئ بهم يتخلوا عنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.

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