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الأزهر يخصص أرقام واتساب لحل مشكلات تسجيل استمارات الشهادة الثانوية

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الأزهر يخصص أرقام واتساب لحل مشكلات تسجيل استمارات الشهادة الثانوية الأزهر يخصص أرقام واتساب لحل مشكلات تسجيل استمارات الشهادة الثانوية

مصراوي Masrawy

12:24 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- محمود مصطفى:

خصص قطاع المعاهد الأزهرية، أرقام واتس آب لتلقي أي مشكلات خاصة بتسجيل استمارات الشهادة الثانوية، التي بدأت صباح الأربعاء، إلكترونيا ويدويا، لمدة 21 يوما.

وأتاح الأزهر الشريف، لطلاب الشهادة الثانوية تسجيل استمارات التقدم للامتحان إلكترونيا عبر الهاتف المحمول، دون الذهاب إلى معاهدهم مثلما كان يحدث سابقًا، تخفيفًا عليهم، وحرصًا على عدم ضياع وقت المذاكرة، على أن يقوم الطالب بعد انتهاء من التسجيل بطباعة الاستمارة، ويوقع عليها مع ولي أمره، ويسلمها إلى معهده، تمهيدًا لمراجعتها، والتأكد من صحة البيانات الواردة بها.

ويمكن للطلاب تسجيل الاستمارات عبر الرابط التالي:اضغط هنا

ويرصد (مصراوي) خطوات تحرير الطلاب استمارات الشهادة الثانوية الأزهرية:

1 ـ الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية لتسجيل البيانات.

2 ـ تسجيل الدخول عبر وضع اسم المستخدم الخاص بالطالب والرقم السري الذي حصل عليه من معهده.

3 ـ وضع اسم المستخدم والرقم السري ورقمه القومي "جواز السفر".

4 ـ تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بالطالب ورقم التليفون الأرضي وتاريخ الميلاد وبريده الإلكتروني والمنطقة التي يسكن بها.

5 ـ بيانات آخر شهادة حصل عليها الطالب وعام الحصول عليها.

6 ـ تسجيل المنطقة الأزهرية والإدارة التعليمية التابع لهما الطالب والمعهد الذي يدرس به.

7 ـ اختيار الشهادة المتقدم لها الطالب والشعبة والمذهب.

8 ـ حالة الطالب "مستجد ـ باق للإعادة" وقسمه "رياضيات ـ علوم" واللغة، ومواد رسوبه إذا كان باقيًا للإعادة.

9 ـ يحق تعديل بيانات الطالب مرة واحدة فقط.

10 ـ يضغط الطالب على زر حفظ وإرسال، ويقوم بطباعة الاستمارة وتسليمها للمعهد.

وجاءت أرقام الواتس آب كما يلي:

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مصراوي Masrawy

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