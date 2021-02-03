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"الأمن السيبراني" والعدادات الذكية.. وزير الكهرباء يكشف أبرز ملفات وزارته أمام البرلمان

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"الأمن السيبراني" والعدادات الذكية.. وزير الكهرباء يكشف أبرز ملفات وزارته أمام البرلمان "الأمن السيبراني" والعدادات الذكية.. وزير الكهرباء يكشف أبرز ملفات وزارته أمام البرلمان

مصراوي Masrawy

12:17 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

قال محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الوزارة أدخلت ما يقرب من 10 ملايين عداد مسبق الدفع إلى الشبكة، كاشفًا عن الاعتماد على شركات محلية مصرية، مضيفًا: "رفضنا الحصول على العدادات من جهات أجنية؛ لأن الإنتاج المحلي يتمتع بكفاءة، والاعتماد على المنتج المحلي بنسبة 100% يدعم الصناعة المصرية".

وأضاف وزير الكهرباء، خلال إلقاء بيان وزارته أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، أن هناك 27 مليون عداد سيتم تغييرها مستقبلًا خلال 5 سنوات؛ لاستبدال عدادات إلكترونية بها، معقبًا: "واجهنا مشكلة في وقت سابق تتعلق بقرارات العدادات"، موضحًا أنه بمجرد تفعيل العدادات الإلكترونية سيتم الاستغناء عن قراءة العدادات.

وتابع شاكر بأن وزارته تهتم أيضًا بملف الأمن السيبراني، وأنه يتم التنسيق مع الأجهزة المتخصصة وإطلاق منصة موحدة لشبكات الكهرباء، قائلًا إنه يتلقى شكاوى على هاتفه تتعلق بالكهرباء، ويتم التفاعل معها فورًا.

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