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ضبط متهمين ببث مقاطع منافية للآداب والتنمر بالبحيرة

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ضبط متهمين ببث مقاطع منافية للآداب والتنمر بالبحيرة ضبط متهمين ببث مقاطع منافية للآداب والتنمر بالبحيرة

مصراوي Masrawy

12:13 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مباحث الأداب، من ضبط مرتكبي واقعة بث مقاطع منافية للآداب العامة والتنمر على أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة عبر موقع "يوتيوب".

كانت رصدت الأجهزة الأمنية تداول إحدى القنوات على موقع التواصل الإجتماعي "يوتيوب" لعدد من مقاطع الفيديو تتضمن قيام شخصين وإحدى الفتيات بتناول موضوعات خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، وكذا استغلالهم لأحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة للتنمر عليه بتلك المقاطع.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هويتهم وتبين أنهم (عاطل له معلومات جنائية، ومزارع، وربة منزل- جميعهم مقيمين بمحافظة البحيرة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق عائد مادي من خلال زيادة أعداد متابعي القناة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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