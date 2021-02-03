التحقيق مع "أحمد ونهى" المتهمين في واقعة الفيديوهات المنافية للآداب بالبحيرة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

البحيرة- أحمد نصرة:

بدأت نيابة مركز حوش بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، التحقيق مع شابين وربة منزل لاتهامهما بإنتاج مقاطع منافية للآداب ونشرها من خلال قناة لهما على موقع " يوتيوب".

كانت وحدة مباحث مركز حوش عيسى قد حددت هوية القائمين على القناة، وتبين أنهم كل من " نادر .ال.ع" 26 عامًا، "ونهى .أ. أ" 30 عامًاربة منزل، و"أحمد. ص" 23 عامًا وجميعهم مقيمين حوش عيسى.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي استياًء بعد انتشار مقاطع تمثيلية خادشة للحياء والترويج لها باسم "أحمد ونهى" عبر قناة، على موقع يوتيوب.

وطالب رواد منصات التواصل الاجتماعي مباحث الإنترنت بإغلاق القناة، وملاحقة القائمين عليها لمخالفتها الأعراف والقيم الاجتماعية والدينية.