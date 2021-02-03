ضبط عاطلين بحوزتهما 90 طربة حشيش في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية- محمد عامر:

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، القبض على عاطلين بمنطقة محرم بك، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهما 90 طربة لمخدر الحشيش.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بمزاولة عاطلين، مقيمين بمحافظة أسيوط، نشاطًا إجراميًا بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهما بمنطقة محرم بك.

ألقي القبض على المتهمين أثناء استقلالهما سيارتين بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبحوزتهما 90 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش، وترويجه على عملائهما بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية.

تحرر محضر بقسم شرطة محرم بك، وجاري العرض على النيابة للتحقيق.