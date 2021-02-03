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سانت كاترين تستقبل 288 سائحًا رغم الطقس السيئ- صور

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سانت كاترين تستقبل 288 سائحًا رغم الطقس السيئ- صور سانت كاترين تستقبل 288 سائحًا رغم الطقس السيئ- صور

مصراوي Masrawy

12:20 م الأربعاء 03 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

تشهد محافظة جنوب سيناء اليوم الأربعاء، طقسًا متقلبًا على كافة أنحاء مدن المحافظة، مع انخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة واختفاء الشمس في معظم المناطق، وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال سقوط أمطار.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى بكافة المدن لمواجهة حالة الطقس، لافتًا إلى أن الطرق والموانئ البحرية والمطارات تعمل بشكل طبيعي حتى الآن.

وأكد المحافظ، أنه جرى التواصل مع رؤساء المدن، للتأكد من تطهير مخرات السيول، وجاهزية معدات الحملة الميكانيكية للتحرك السريع ونشرها في مناطق إحداثيات السيول، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بكل مدينة لمواجهة أي طوارئ، والتواصل على مدار 24 ساعة مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

فيما استقبلت سانت كاترين اليوم 288 سائحًا للاستمتاع بالأجواء الشتوية بالمدينة، بينهم 73 سائحًا من مختلف جنسيات العالم، و 215 زائرًا مصريًا، وجرى تفويج السائحين مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والأمنية، لتنفيذ برامجهم السياحية داخل المدينة.

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