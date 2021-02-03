الخميس.. قطع التيار الكهربائي عن 3 مناطق بدمياط

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دمياط– محمد إبراهيم:

أعلن قطاع الكهرباء بدمياط، فصل التيار عن عدد من الخطوط بكفر البطيخ، يوم غد الخميس، بسبب أعمال الصيانة وتطوير المحولات.

وأوضح القطاع في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه سيجري فصل مغذيات لوحة توزيع كفر البطيخ، والأماكن المتأثرة هي "منطقة المشروع ومجلس المدينة ومنطقة ميدان الجمعية"، من الثامنة صباحًا، وحتى الانتهاء من الأعمال.

ومن المقرر فصل التيار يوم الجمعة، من مغذي كفر شحاتة بمحطة محولات كفر سعد، والمناطق المتأثرة بالفصل هي "البدراوي وكوستا والألفي".