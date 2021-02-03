تبدأ 23 فبراير.. جدول امتحانات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان

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مصراوي Masrawy

أسوان– إيهاب عمران:

أعلن المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان، اليوم الأربعاء، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021 لجميع الفرق الدراسية.

وقال الدكتور مصطفى محمود عميد المعهد، إن الامتحانات تبدأ الثلاثاء 23 فبراير وتنتهى الأربعاء 10 مارس، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضاف العميد، أنه أصدر تعليمات بعدم دخول الطلاب بدون الكمامة، ومراعاة التباعد الاجتماعي أثناء دخول وخروج الطلاب من المعهد، وعدم اصطحاب المحمول باللجان .

وأشار أنه يجب على الطلاب الحضور قبل موعد الامتحان بوقت كافي، و إبراز الكارنيه عند الدخول والتوقيع داخل اللجان.