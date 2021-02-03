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تبدأ 23 فبراير.. جدول امتحانات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان

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تبدأ 23 فبراير.. جدول امتحانات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان تبدأ 23 فبراير.. جدول امتحانات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان

مصراوي Masrawy

11:56 ص الأربعاء 03 فبراير 2021

أسوان– إيهاب عمران:

أعلن المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان، اليوم الأربعاء، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021 لجميع الفرق الدراسية.

وقال الدكتور مصطفى محمود عميد المعهد، إن الامتحانات تبدأ الثلاثاء 23 فبراير وتنتهى الأربعاء 10 مارس، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار .

وأضاف العميد، أنه أصدر تعليمات بعدم دخول الطلاب بدون الكمامة، ومراعاة التباعد الاجتماعي أثناء دخول وخروج الطلاب من المعهد، وعدم اصطحاب المحمول باللجان .

وأشار أنه يجب على الطلاب الحضور قبل موعد الامتحان بوقت كافي، و إبراز الكارنيه عند الدخول والتوقيع داخل اللجان.

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