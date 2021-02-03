حملة لإزالة التعديات على الطرق بشبرا الخيمة- صور

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

قاد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام بشارع الشونة بمنطقة بيجام في حي غرب شبرا الخيمة.

جرى خلال الحملة إزالة العديد من الأرصفة والبروز المخالفة أمام المحلات، كما جرى رفع إشغالات الباعة الجائلين التي كانت تتسبب في عرقلة حركة المواطنين والسيارات، استجابة لشكوى الأهالي بالمنطقة.

وكلف المحافظ بإدراج الشارع في الخطة القادمة للرصف والمتابعة الجيدة لعدم عودة الباعة والمخالفات مرة أخرى.

رافق المحافظ خلال الحملة اللواء مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة.