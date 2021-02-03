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وزير الكهرباء أمام "النواب": يعتبر ملف الكهرباء أمنًا قوميًّا

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وزير الكهرباء أمام "النواب": السيسي يعتبر ملف الكهرباء أمنًا قوميًّا وزير الكهرباء أمام "النواب": يعتبر ملف الكهرباء أمنًا قوميًّا

مصراوي Masrawy

12:10 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تمت إضافة 28 ألف ميجاوات في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح يعتير الكهرباء مسألة أمن قومي.

جاء ذلك خلال كلمة شاكر لإلقاء بيان وزارته أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأربعاء.

وأوضح وزير الكهرباء أنه في 2014 كانت هناك إشكالية كبيرة، وبناء عليه تم إعداد خطة عاجلة تقوم على إنشاء محطات جديدة وتطوير القائمة مع الصيانة الدورية للمحطات.

وتابع شاكر: انتهينا من برامج الصيانة بنسبة 100%، مشيرًا إلى المساعدة الكبيرة من وزارة البترول من خلال توفير الطاقة المطلوبة.

وأكد شاكر اتخاذ حلول علمية لزيادة القدرات المتاحة دون تكاليف إضافية، مؤكدًا رفع كفاءة المحطات الكهربائية من الدائرة البسيطة إلى الدائرة المركبة دون استهلاك وقود أكثر.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن الوزارة وضعت خطة كذلك للحد من الانبعاثات المركبة من خلال منظومة متكاملة، مشيرًا إلى أن معدل تقليل الانبعاثات وصل إلى نسبة 20%؛ بما يعادل 70 طنًّا.

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مصراوي Masrawy

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