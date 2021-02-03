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لم يصل للجائحة.. "الصحة العالمية" تكشف 5 معلومات عن فيروس "نيباه"

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لم يصل للجائحة.. "الصحة العالمية" تكشف 5 معلومات عن فيروس "نيباه" لم يصل للجائحة.. "الصحة العالمية" تكشف 5 معلومات عن فيروس "نيباه"

مصراوي Masrawy

12:08 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الدكتورة مها طلعت المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، حقيقة فيروس "نيباه"، موضحة أنه فيروس يصيب الخفاش وينتقل منه إلى الخنازير وفي بعض الأحيان ينتقل من الخنازير أو الخفاش إلى الإنسان، وله أعراض قوية ونسبة وفيات عالية، مشيرة إلى أنه ينتشر في دول آسيا.

وأضافت طلعت، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، أنه لا يوجد جائحة أو تفشي في الصين لفيروس نيباه يستدعي القلق.

وأشارت إلى أن المنظمة لم تتلق أي بلاغ بخصوص تفشي وبائي لفيروس "نيباه" في الصين، لافتة إلى أن الموضوع أخذ أكثر من حجمه، خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت مستشار منظمة الصحة العالمية أن المواطنين تخوفوا من "نيباه"؛ بسبب تفسير التقرير المنشور بصحيفة "جارديان"، قائلة إن التقرير أشار إلى أن شركات الأدوية غير مستعدة لاستقبال فيروسات أخرى.

ولفتت إلى أن التقرير أوضح أن الفيروسات أو الميكروبات التي تقاوم المضادات الحيوية من الممكن أن تؤدي لحدوث جائحة، مضيفة أن كاتب التقرير حذر من وباء ينتج عن ، منذ سنوات.

وتابعت: "كله خاف وفجأة كل الناس اتكلمت على نيباه فيروس لكن الحمد الله لسه مفيش جائحة ولا أي تفشي في الصين نقدر نقلق منه".

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مصراوي Masrawy

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