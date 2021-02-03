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وزيرة البيئة تتوجه لمحافظة البحر الأحمر لمتابعة عدد من الموضوعات البيئية

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وزيرة البيئة تتوجه لمحافظة البحر الأحمر لمتابعة عدد من الموضوعات البيئية وزيرة البيئة تتوجه لمحافظة البحر الأحمر لمتابعة عدد من الموضوعات البيئية

مصراوي Masrawy

12:01 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى محافظة البحر الأحمر، اليوم، في جولة تفقدية لعدد من المحميات الطبيعية ومقر الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالمحافظة.

ومن المقرر أن تلتقي الوزيرة باللواء عمرو حفني محافظ البحر الأحمر لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر.

يتضمن الاجتماع مناقشة خطة إدارة منظومة المخلفات الصلبة في المحافظة، بالإضافة إلى مخلفات الصيد والصيد الجائر.

كما سيتم مناقشة عمليات تطوير الشمندورات بالإضافة إلى تنسيق الجهود بين وزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر للحفاظ على منطقة صمداي لما تحويه من درافيل وشعاب مرجانية وكائنات بحرية.

وستقوم وزيرة البيئة خلال الزيارة بعقد اجتماع مع مدير فرع البحر الأحمر ومديرى المحميات الطبيعية، كما ستتلقي خلال جولتها بمسئولي جمعية الحفاظ على بيئة البحر الأحمر "هيبكا".

وستعقد وزيرة البيئة اجتماعا مع عدد من نواب البرلمان بالمحافظة وعدد من الصيادين بالبحر الأحمر للاستماع إلى مشكلاتهم للتوصل إلى حلول مناسبة لها.

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