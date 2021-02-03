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رئيس مجلس النواب: ندعم المهمة المقدسة للصحافة والصحفيين

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رئيس مجلس النواب: ندعم المهمة المقدسة للصحافة والصحفيين رئيس مجلس النواب: ندعم المهمة المقدسة للصحافة والصحفيين

مصراوي Masrawy

12:01 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب -صباح اليوم- ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بحضور وكيلي المجلس، المستشار أحمد سعد الدين، و النائب محمد أبو العينين.

رافق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المستشار أحمد الأحول المستشار القانوني للهيئة، كما حضر اللقاء المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب.

في مستهل اللقاء قدم ضياء رشوان التهنئة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي لتوليه رئاسة مجلس النواب، مؤكداً أن المستشار جبالي قامة قانونية ودستورية يضيف ويثرى الحياة النيابية في ، متمنياً له التوفيق والسداد لخدمة الوطن.

ومن جانبه أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن اعتزازه بهذه التهنئة، مؤكداً دعم البرلمان لكل خطوات الهيئة العامة للاستعلامات لتصحيح صورة مصر أمام الإدعاءات الكاذبة التي تطلقها الجماعة الإرهابية للنيل من الوطن، خاصة في مجال الحريات وحقوق الانسان، كما أكد المستشار جبالي تقدير مجلس النواب واحترامه لحرية الصحافة والصحفيين، قائلاً: "مجلس النواب يدعم المهمة المقدسة للصحافة والصحفيين".

وخلال اللقاء أكد ضياء رشوان حرص الهيئة على المهنية وحرية الصحافة، مستعرضاً الدور الذي تقوم به الهيئة للرد على الإدعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول حقوق الإنسان في مصر، بصورة غير حقيقية، وكونها جهاز الإعلام الرسمي والعلاقات العامة للدولة، معرباً عن أمله في توطيد التعاون بين مجلس النواب والهيئة لما فيه الصالح العام للدولة المصرية.

ويشار إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات قامت بإصدار نسخ مترجمة من مضمون الدستور إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية وإتاحتها للباحثين والجمهور الخارجي من خلال سفارات مصر بالخارج والبعثات الدبلوماسية الأجنبية في مصر والمراسلين الأجانب وزوار مصر من الوفود البرلمانية بصفة خاصة.

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