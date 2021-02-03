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القوى العاملة: اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 236 عاملًا بشركة خاصة

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القوى العاملة: اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 236 عاملًا بشركة خاصة القوى العاملة: اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 236 عاملًا بشركة خاصة

مصراوي Masrawy

12:00 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب يوسف عفيفي:
قالت وزارة القوى العاملة، إن جهودها نجحت بالتعاون مع شركة أسمنت بني سويف، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، في إبرام اتفاقية عمل جماعية تقرر صرف بعض المزايا لـ 236 عاملا بالشركة.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الاتفاقية نصت على رغبة إدارة الشركة في صرف مزايا للعاملين بها، تمثلت في إعادة هيكلة الدخل السنوي الشامل الإجمالي للعاملين والمتضمن، العلاوات الاجتماعية، ومنحة عيد العمال، وبدل التمثيل، والتفرغ، وبدل التميز وبدل طبيعة العمل إن وجد، فضلا عن وضع نظام الحافز السنوي ويصرف للإداريين أصحاب الأداء المتميز، ويستمر العمل بنظام حافز الكلنكر السنوي للفنيين والإداريين.

وحددت الاتفاقية، الدفعات الشهرية التي تسدد من تحت حساب الأرباح السنوية المستقبلية 12 شهرا، تقسم على 12 دفعة سنوية يتم استقطاعها من الأرباح السنوية التى تقرر توزيعها الجمعية العامة للشركة، ومنح زيادة سنوية بنسبة 5% تستحق في يناير 2021 و 2022 و 2023.

واتفق الأطراف، على أن تجري الشركة في نهاية كل عام خلال فترة سريان الاتفاقية، دراسة للأجور لمقارنة الدخل الإجمالي للعاملين شاملاً الأرباح مع نظرائهم في الشركات الأخرى ذات الطبيعة المماثلة والعاملة في ، والتي لها نفس عناصر الأجر، وإذا أسفرت الدراسة عن انخفاض الدخل الإجمالي للعاملين شاملاً الأرباح يتم النظر في تعديل الدخل الشهري للعاملين في ضوء الملاءمة المالية للشركة واعتبارات العمل.

ووجه الوزير، الشكر لإدارة الشركة وممثلي العمال على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية، والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهم والصالح العام.

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