أخبار عاجلة

5 أطعمة ضرورية لمرضى السكري عند اتباع الكيتو دايت -
السفارة الروسية في برلين تنتقد قرار طرد أحد موظفيها -
مصرع شخص في انهيار بلكونة عقار في البحيرة (صور) -
"هلال الباحة" استقبل 84,864 مكالمة نتج منها 17842 بلاغًا خلال العام الماضي -
وزير العدل: تصريح ولي العهد يعكس النهج القويم الذي تسير عليه المملكة في ترسيخ العدالة وضمان الحقوق -
ضبط صاحب شركة يبيع أجهزة محظورة لتقوية شبكات الهواتف في النزهة -
الاتحاد الأوروبي قلق إزاء من تجدد هجمات الحوثيين في اليمن والسعودية -
ولي العهد السعودي يعلن عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة -
ولي العهد السعودي يعلن عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة -
السودان: تسجيل 86 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات خلال 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"على منصات التواصل الاجتماعي".. تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للأراضي الرطبة

Print
"على منصات التواصل الاجتماعي".. مصر تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للأراضي الرطبة "على منصات التواصل الاجتماعي".. تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للأراضي الرطبة

مصراوي Masrawy

11:57 ص الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

شاركت وزارة البيئة، الاحتفال باليوم العالمي للأراضي الرطبة على منصات التواصل الاجتماعي للوزارة والذي يحتفل به العالم كل عام في الثاني من فبراير، حيث يوافق هذا التاريخ اعتماد الاتفاقية الدولية لصون الأراضي الرطبة، وكان ذلك في 2 فبراير 1971 في مدينة رامسار بإيران بهدف حماية الأراضي الرطبة ومواردها والخدمات التي تقدمها للبشرية مستوى العالم. بحسب بيان صحفي.

ويحمل احتفال هذا العام 2021 شعار (المياه والأراضي الرطبة والحياة – لا ينفصلون) وذلك في إشارة إلى أهمية المياه والأراضي الرطبة لبقاء الحياة على كوكب الأرض.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن الاحتفال من خلال منصات التواصل الاجتماعي يهدف إلى التعريف بالمحميات المصرية المعلنة كمواقع أراضي رطبة عالمية أو تلك التي تضم مناطق أو أراضي رطبة أخرى للتعريف بأهميتها وقيمتها للبيئة والإنسان.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الأهمية البيئية للأراضي الرطبة ترجع إلى كونها مناطق انتقالية بين الأنظمة البيئية الأرضية والمائية والتي تؤدي العديد من الوظائف لخدمة البشرية مثل تنقية المياه وإنتاجيتها العالية للغذاء مثل الأسماك وبعض الأنواع البحرية فضلاً عن اعتبار النظم البيئية للأراضي الرطبة أحد أهم البالوعات الطبيعية وخزانات ثاني أكسيد الكربون وبالتالي لها دور كبير في التخفيف من آثار التغيرات المناخية.

ويقترن الاحتفال بهذه المناسبة هذا العام بتسليط الضوء على الأراضي الرطبة كمصدر للمياه العذبة وتشجيع الإجراءات الرامية لاستعادتها ووقف فقدانها، مما يساهم في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تخزين وتنقية المياه، وتوفير الغذاء، وتوفير المأوى لـ 40% من أنواع الكائنات الموجودة على كوكب الأرض، والحماية من الفيضانات والعواصف، وتخزين الكربون الموجود في الغابات.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن لديها 4 مواقع معلنة كمناطق أراضي رطبة (رامسار) عالمية وهي: بحيرات البردويل، والبرلس، وقارون، والريان، بالإضافة إلى احتواءها على العديد من الأراضي الرطبة الهامة منها على سبيل المثال: نهر النيل، وبحيرة ناصر، والمناطق الساحلية، والسبخات والملاحات، والبحيرات الشمالية، والتي تم إعلان أجزاء منها كمحميات طبيعية مثل: محميات أشتوم الجميل، وجزر نهر النيل.

0

5d118ee3db.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص في انهيار بلكونة عقار في البحيرة (صور)

مصرع شخص في انهيار بلكونة عقار في البحيرة (صور)

المغرب: مصرع 24 شخصا وإنقاذ 10 آخرين في حادث تسرب مياه الأمطار لمصنع

المغرب: مصرع 24 شخصا وإنقاذ 10 آخرين في حادث تسرب مياه الأمطار لمصنع

‏شكري يؤكد لوزير خارجية الوفاق حرص مصر على استقرار ليبيا

‏شكري يؤكد لوزير خارجية الوفاق حرص مصر على استقرار ليبيا

مجلة سويسرية: مصر تحصد المرتبة الأولى عالميا للوجهات السياحية الأكثر طلبا حاليا

مجلة سويسرية: مصر تحصد المرتبة الأولى عالميا للوجهات السياحية الأكثر طلبا حاليا

شبكة عيون الإخبارية