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وزير الصحة العراقي: إعادة العمل بحظر التجوال يعتمد على الموقف الوبائي

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وزير الصحة العراقي: إعادة العمل بحظر التجوال يعتمد على الموقف الوبائي وزير الصحة العراقي: إعادة العمل بحظر التجوال يعتمد على الموقف الوبائي

مصراوي Masrawy

11:45 ص الأربعاء 03 فبراير 2021

بغداد - أ ش أ

أكد وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي أن إعادة العمل بحظر التجوال يعتمد على الموقف الوبائي لفيروس كورونا بالبلاد .

وقال التميمي - في مؤتمر صحفي أوردته قناة (السومرية نيوز) الأخبارية اليوم /الأربعاء/ - إن الإصابات بفيروس كورونا بدأت في الارتفاع خلال الأسبوعين الأخيرين، حيث وصلت أمس إلى نسبة 2.5 % من عدد الفحوصات، محذرا من ازدياد حالات الإصابات والوفيات بسبب عدم الإلتزام بالتعليمات الوقائية.

ولفت إلى أن هناك إمكانية لإعادة فرض حظر التجوال والحجر الصحي في حال استمرار ارتفاع الإصابات، متوعدا باتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يقيم التجمعات ويخالف شروط الوقاية من في عموم العراق، مؤكدا أن "الطائرات الخاصة باستيراد اللقاحات جاهزة لجلبه نهاية الشهر الحالي إلى العراق".

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مصراوي Masrawy

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