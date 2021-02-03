الأمن العام يشن حملة مكبرة على قرية "أبوحزام" عقب مشاجرة بالأسلحة النارية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، حملة مكبرة في أعقاب تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو بشأن تبادل إطلاق النيران بقنا، وأمكن ضبط 3 متهمين.

رصدت المتابعة الأمنية تداول عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن خبراً تضمن تبادل إطلاق أعيرة نارية بقرية أبوحزام بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بمديرية أمن قنا وانقطاع التيار الكهربائي عن القرية، وما تبين من عدم صحة ما تم تناوله فى هذا الصدد وأن حقيقة الواقعة تتمثل في وجود نزاع على قطعة أرض زراعية بين (عائلتين مقيمين بقريتي أبوحزام والشعانية) وقيام بعض الأفراد من العائلتين بإطلاق أعيرة نارية في الهواء دون حدوث ثمة إصابات أو انقطاع للتيار الكهربائي بالقرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف أفراد العائلتين بحملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي لضبط مرتكبي الواقعة والأسلحة المُستخدمة.

وأسفرت عن ضبط (ثلاثة أشخاص أحدهما سبق اتهامه في قضية سلاح بدون ترخيص ومطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام تبديد) وضبط بحوزتهم 3 بنادق آلية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات .