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ضبط 4770 مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد

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ضبط 4770 مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد ضبط 4770 مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد

مصراوي Masrawy

12:13 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 4770 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (2009 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و147 مخالفة السير بدون تراخيص، و26 مخالفة موقف عشوائي).

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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