شرطة البيئة والمسطحات تنظم احتفالاً وعروض نيلية بمناسبة عيد الشرطة الـ 69

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

نظمت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات احتفالاً بمجرى نهر النيل حضره عدد من القيادات الأمنية وضباط وأفراد الشرطة والمواطنين.

وتضمن الحفل عدد من العروض المائية واستعراض مهارات قوات الإنقاذ النهري باستخدام أحدث المعدات بمصاحبة موسيقيات الشرطة.

لاقى الاحتفال استحسان الحاضرين الذين أعربوا عن تقديرهم لما يبذله رجال الشرطة من جهود من أجل استقرار الوطن وأمنه.

يأتي ذلك في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة التاسع والستين، وانطلاقاً من حرص الوزارة على مشاركة المواطنين الاحتفال بتلك المناسبة الوطنية والتي ستظل شاهداً على بطولات وتضحيات رجال الشرطة من أجل الحفاظ على كرامة الوطن وأمنه.