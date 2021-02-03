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الداخلية: تغريم 14 ألف مواطن لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 1290 أرجيلة

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الداخلية: تغريم 14 ألف مواطن لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 1290 أرجيلة الداخلية: تغريم 14 ألف مواطن لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 1290 أرجيلة

مصراوي Masrawy

11:57 ص الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط (14163) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (14041) شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 122 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 613 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 198 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالي مضبوطات (1290) أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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