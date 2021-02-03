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5 أطعمة ضرورية لمرضى السكري عند اتباع الكيتو دايت
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الاثنين 08 فبراير 2021 09:40 مساءً
السفارة الروسية في برلين تنتقد قرار طرد أحد موظفيها
-
الاثنين 08 فبراير 2021 09:40 مساءً
مصرع شخص في انهيار بلكونة عقار في البحيرة (صور)
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الاثنين 08 فبراير 2021 09:40 مساءً
"هلال الباحة" استقبل 84,864 مكالمة نتج منها 17842 بلاغًا خلال العام الماضي
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الاثنين 08 فبراير 2021 09:25 مساءً
وزير العدل: تصريح ولي العهد يعكس النهج القويم الذي تسير عليه المملكة في ترسيخ العدالة وضمان الحقوق
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الاثنين 08 فبراير 2021 09:25 مساءً
ضبط صاحب شركة يبيع أجهزة محظورة لتقوية شبكات الهواتف في النزهة
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الاثنين 08 فبراير 2021 09:23 مساءً
الاتحاد الأوروبي قلق إزاء من تجدد هجمات الحوثيين في اليمن والسعودية
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الاثنين 08 فبراير 2021 09:23 مساءً
ولي العهد السعودي يعلن عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة
-
الاثنين 08 فبراير 2021 09:23 مساءً
ولي العهد السعودي يعلن عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة
-
الاثنين 08 فبراير 2021 09:23 مساءً
السودان: تسجيل 86 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات خلال 24 ساعة
-
الاثنين 08 فبراير 2021 09:23 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
تقاسما رغيف الخبز سويا ثم قتل أحدهما الأخر لسرقة موبيل
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 03 فبراير 2021 12:22 مساءً
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