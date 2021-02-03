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يعاني من اضطراب نفسي.. الداخلية تكشف حقيقة "صبي بلا مأوى"

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يعاني من اضطراب نفسي.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو "صبي بلا مأوى" يعاني من اضطراب نفسي.. الداخلية تكشف حقيقة "صبي بلا مأوى"

مصراوي Masrawy

11:52 ص الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة مقطع على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر فيه أحد الصبية يطالب بإعادته إلى أهليته.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التمس خلاله أحد الصبية توصيله إلى أهليته نظراً لوفاة والدته وقيام والده بطرده من مسكنه بعد قيامه بالزواج من سيدة أخرى، مما اضطره إلى النوم بمحطة السكة الحديد بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية.

على الفور قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بتوجيه مأمورية لمكان تواجد الطفل وتم التقابل معه أثناء تواجده أمام محطة السكة الحديد، وتم اصطحابه لديوان القسم وتقديم الرعاية اللازمة له وبالفحص تبين أنه مقيم بمحافظة الشرقية، وبسؤاله أكد ما جاء بمقطع الفيديو المشار إليه.

وفي وقت لاحق حضرت إلى ديوان القسم (ربة منزل -مقيمة بالشرقية) وأقرت بأنها والدة الطفل المشار إليه، وأفادت بعدم صحة أقوال نجلها، وأنها مطلقة من والده، وأن نجلها يعاني من اضطرابات نفسية، وأنه ترك المنزل منذ أكثر من عشرة أيام ومعتاد الغياب، وأنها لم تقم بالإبلاغ عن غياب نجلها نظراً لانشغالها في البحث عنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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مصراوي Masrawy

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