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القوى العاملة: تعيين 172 شاباً وتحرير 13 محضراً لمنشآت مخالفة بالبحر الأحمر

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القوى العاملة: تعيين 172 شاباً وتحرير 13 محضراً لمنشآت مخالفة بالبحر الأحمر القوى العاملة: تعيين 172 شاباً وتحرير 13 محضراً لمنشآت مخالفة بالبحر الأحمر

مصراوي Masrawy

11:47 ص الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- يوسف عفيفي:
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر 172 شاباً، منهم 14 من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 327 شابا، فضلاً عن توفير 41 فرصة عمل .

وقال الوزير، إن المديرية قامت بقياس مستوى المهارة 180 عاملا، واستخراج رخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية .

وقال سعيد عبد الراضي مدير المديرية، إنه خلال شهر يناير الماضي، جددت المديرية ترخيص عمل لـ 9 أجانب يعملون في نطاق المحافظة.

وأشار عبد الراضي، إلى أن المديرية أجرت زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 208 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 13 محضراً، وعمل ندوة توعية.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 110 منشآت، وأسفرعن تحرير 29 محضراً سلامة وصحة مهنية، وعمل ندوة توعية في نفس المجال، كما تم متابعة 73 منشأة لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار المستجد (كوفيد - 19).

وأضاف أن المديرية، تلقت 81 شكوى علاقات عمل، تم تسوية 18 منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم اتخاذ إجراء قانوني تجاه 17 شكاوى، وتبقى 26 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

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