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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة "مصر للطيران"، إن الشركة ستسير على مدار اليوم الأربعاء 6 رحلات إلى السعودية، وذلك قبل تطبيق قرار السلطات السعودية تعليق الدخول لغير المواطنين والأطباء من 20 دولة؛ بينها مصر والإمارات.

ومن المقرر أن تسيِّر "مصر للطيران" 5 رحلات من مطار القاهرة الدولي إلى جدة، والرياض، والمدينة المنورة، والدمام، ورحلة من مطار برج العرب إلى القصيم، كما يتم إلغاء 3 رحلات لـ"مصر للطيران"، بعد تنفيذ قرار السلطات السعودية مساء اليوم؛ وهي: رحلة جدة 11.35 مساء، والدمام 12 إلا ربع مساءً، والرياض 12 إلا عشرة مساءً، وعندما يجري تحديد موعد آخر لإقلاع الرحلات سيتم الاتصال بالركاب.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، نقلًا عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أن ذلك يأتي إشارة إلى البيان الصادر بتاريخ 29/ 5/ 1442هـ الموافق 13/ 1/ 2021م بشأن عدم السفر إلى عدد من الدول؛ بسبب استمرار تفشي جائحة كورونا، وأنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قِبل الجهات الصحية في المملكة العربية السعودية، وفي إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا، ومنع دخوله وانتشاره.