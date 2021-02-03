تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي والدحيل مجانا

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" إنها ستبث مباراة الأهلي المصري والدحيل القطري في كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء يوم الخميس على قناة "بي إن سبورتسhd" المفتوحة.

ويمكن ضبط تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات وفقا للآتي: التردد: 11054، معدل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معدل تصحيح الخطأ: 2/3.

ويمكن استقبال القناة عبر ثلاثة أقمار صناعية أخرى، وهي قمر عرب سات على تردد 11566، والقمر أتلانتيك بيرد 2 "Atlantic Bird 2" عبر التردد 11054، وأسترا آيه 3 "Astra 3A"على التردد 11565.

وأعلنت شبكة القنوات الناقلة رسميًّا للبطولة، في جدولها على موقعها الرسمي، أن المباراة ستُبث أيضًا على قناة "بي إن سبورتس 1hd"، بينما تستعد القناة بجدول حافل هذا اليوم عن البطولة عبر نفس القناة، فمن الساعة الثانية عشرة ظهرًا يبث برنامج الرياضة العام (ما وراء المشاهد.. وائل جمعة وأبو تريكة) عن النادي الأهلي، يعقبه في الواحدة ظهرًا طريق الدحيل إلى كأس العالم للأندية، ثم طريق فريق أولسان هيونداي بطل آسيا، في الواحدة والنصف ظهرًا، تليه فقرة بعنوان "الأهلي.. النجمة التاسعة" عن مشوار الأهلي الإفريقي.

ومن جانبه، قال المعلق الرياضي أحمد الطيب، خلال حديثه إلى "مصراوي"، إن قنوات الكأس الرياضية ستقوم أيضًا ببث مباراة الأهلي والدحيل؛ حيث تتم إذاعتها عبر قناتَي الكأس المشفرتَين 3 و6، كاشفًا عن أنه سيقوم بالتعليق على المباراة على قناة الكأس 6، ممثلًا للنادي الأهلي المصري.وأوضح الطيب أن قنوات الكأس أطلقت كذلك برنامج "المجلس"، والذي يُبث بداية من الأربعاء 3 فبراير الساعة 9:30 بتوقيت مصر، وسيكون هو (الطيب) ممثلًا لبطل مصر وإفريقيا في البرنامج.