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"هلال الباحة" استقبل 84,864 مكالمة نتج منها 17842 بلاغًا خلال العام الماضي
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الاثنين 08 فبراير 2021 09:25 مساءً
وزير العدل: تصريح ولي العهد يعكس النهج القويم الذي تسير عليه المملكة في ترسيخ العدالة وضمان الحقوق
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الاثنين 08 فبراير 2021 09:25 مساءً
ضبط صاحب شركة يبيع أجهزة محظورة لتقوية شبكات الهواتف في النزهة
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الاثنين 08 فبراير 2021 09:23 مساءً
الاتحاد الأوروبي قلق إزاء من تجدد هجمات الحوثيين في اليمن والسعودية
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الاثنين 08 فبراير 2021 09:23 مساءً
ولي العهد السعودي يعلن عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة
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الاثنين 08 فبراير 2021 09:23 مساءً
ولي العهد السعودي يعلن عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة
-
الاثنين 08 فبراير 2021 09:23 مساءً
السودان: تسجيل 86 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات خلال 24 ساعة
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الاثنين 08 فبراير 2021 09:23 مساءً
قضاة فرنسيون: الأدلة غير كافية لمحاكمة "كوسموس" على خلفية بيعها معدات مراقبة لسوريا
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الاثنين 08 فبراير 2021 09:23 مساءً
دبي تبدأ حملة لتلقيح موظفي المواصلات العامة
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الاثنين 08 فبراير 2021 09:23 مساءً
ميركل تبحث مع أردوغان تطورات الوضع في شرق البحر المتوسط
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الاثنين 08 فبراير 2021 09:23 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
العلم القطري يرفرف مجددا في السعودية!
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 03 فبراير 2021 11:54 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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