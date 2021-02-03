تطبيقاً للإجراءات الاحترازية ضدّ "كورونا".. "توكلنا" شرط دخول مقار "تعليم عسير"

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مع ضرورة غسل وتعقيم اليدين بصفة دورية وارتداء الكمامة وتحقيق التباعد

أكّدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، على منسوبيها ومنسوباتها ومَن تستدعي الحاجة مراجعته إلى تفعيل تطبيق "توكلنا" واعتباره شرطاً لدخول المنشآت التعليمية كافة على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس.

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني؛ أنه جرى توجيه فرق العمل في مداخل المنشآت، إلى تطبيق الإجراءات والاشتراطات، وبما يسهم في الحد من مخاطر الموجة الثانية من فيروس كورونا ودعم تكامل الجهود في هذا الخصوص.

وكانت الإدارة العامة للتعليم في المنطقة قد أقرّت تنفيذ عددٍ من الإجراءات الاحترازية وتشكيل فرق عمل من إدارتَي الأمن والسلامة والمراجعة الداخلية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات وضبط المخالفات ورصدها وإيقاع العقوبات بحق المخالفين وفقاً للأنظمة والتعليمات، وتكثيف برامج التوعية.

وأكّدت الإدارة ضرورة غسل وتعقيم اليدين بصفة دورية وارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي عن الآخرين لمسافة مترين والابتعاد عن التجمعات.الإدارة العامة للتعليم عسير