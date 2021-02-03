أخبار عاجلة

تعليم الرياض يدعو كل مدرسة لترشيح معلم.. "منسق موهوبين" -
"أرامكو السعودية" وصيفاً وشركة عربية العاشرة.. هنا "أغلى علامات النفط العالمية" -
جازان.. أمطار رعدية تتواصل حتى 7 مساءً -
"غرفة الرياض" تحذّر من التجاوب مع اتصالات تطالب بأموال الرسوم والضرائب -
نفّذها 15 رساماً ورسامة.. انتهاء أعمال الجدارية التشكيلية بجسر العوالي بمكة -
"الوطني للأرصاد": سحب رعدية ورياح نشطة على نجران -
"المرور للكل".. "مايكروسوفت" تطلق ميزة استثنائية على "أندرويد" و"آيفون" -
"البيئة" تضبط 4 مخالفات لنظام مزاولة المهن الطبية البيطرية بجدة -
احترازات كورونا.. 301 جولة رقابية وإغلاق 34 منشأة في الحدود الشمالية -
بالفيديو.. شاهد كيف غطت رمال صحراء إفريقيا ثلوج أوروبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تطبيقاً للإجراءات الاحترازية ضدّ "كورونا".. "توكلنا" شرط دخول مقار "تعليم عسير"

Print
تطبيقاً للإجراءات الاحترازية ضدّ "كورونا".. "توكلنا" شرط دخول مقار "تعليم عسير" تطبيقاً للإجراءات الاحترازية ضدّ "كورونا".. "توكلنا" شرط دخول مقار "تعليم عسير"
مع ضرورة غسل وتعقيم اليدين بصفة دورية وارتداء الكمامة وتحقيق التباعد

تطبيقاً للإجراءات الاحترازية ضدّ

أكّدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، على منسوبيها ومنسوباتها ومَن تستدعي الحاجة مراجعته إلى تفعيل تطبيق "توكلنا" واعتباره شرطاً لدخول المنشآت التعليمية كافة على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس.

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني؛ أنه جرى توجيه فرق العمل في مداخل المنشآت، إلى تطبيق الإجراءات والاشتراطات، وبما يسهم في الحد من مخاطر الموجة الثانية من ودعم تكامل الجهود في هذا الخصوص.

وكانت الإدارة العامة للتعليم في المنطقة قد أقرّت تنفيذ عددٍ من الإجراءات الاحترازية وتشكيل فرق عمل من إدارتَي الأمن والسلامة والمراجعة الداخلية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات وضبط المخالفات ورصدها وإيقاع العقوبات بحق المخالفين وفقاً للأنظمة والتعليمات، وتكثيف برامج التوعية.

وأكّدت الإدارة ضرورة غسل وتعقيم اليدين بصفة دورية وارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي عن الآخرين لمسافة مترين والابتعاد عن التجمعات.الإدارة العامة للتعليم عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

تونس: 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تونس: 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

مصر تسجِّل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة

تونس: 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تونس: 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية