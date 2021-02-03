تعليم الرياض: تطبيق "توكلنا" شرط لدخول مقار الإدارات والمدارس بالمنطقة

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الوهيبي نوّه بجهود الداخلية في متابعة الالتزام بما يحد من انتشار "كوفيد-19"

إنفاذًا لتوجيهات الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض -حفظه الله- للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، شددت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض على عدم دخول الموظفين والزوار والمراجعين مقار إداراتها، إلا بإبراز تطبيق "توكلنا" على الهواتف الشخصية الخاصة بهم لأفراد الحراسات الأمنية على المداخل الرئيسية ومداخل المواقف عند دخول المباني التابعة لها.

ونوّه المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، بجهود وزارة الداخلية في متابعة الالتزام بالبروتوكولات التي تحد من انتشار "كوفيد-19"، وجهود وزارة الصحة ممثلة في مركز القيادة والتحكم في تتبع الحالات المصابة بالفيروس محليًّا، والتعرف على عددها وأماكن تجمعها ومتابعتها واستكمال التقصي الوبائي، وتحديد ما إذا كانت مرتبطة بنشاطات أو أماكن معينة للحد من التفشي، واستقراء تطورات الوباء عالميًّا.

وأشار المدير العام للتعليم في منطقة الرياض، إلى ما يمثله تطبيق "توكلنا" من فاعلية كبيرة في تسهيل عملية المتابعة، وكذلك التزام الأشخاص المصابين بالعزل المنزلي؛ مؤكدًا عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، مع الحرص على الاهتمام وتطبيق العقوبات بحق المخالفين في جميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية للبنين والبنات.