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تراجع الحرارة وأمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تعلن بدء حالة عدم استقرار الطقس

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تراجع الحرارة وأمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تعلن بدء حالة عدم استقرار الطقس تراجع الحرارة وأمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تعلن بدء حالة عدم استقرار الطقس

مصراوي Masrawy

11:19 ص الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة من عدم الاستقرار بدأت على غرب البلاد حيث تتكاثر السحب المنخفضة يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية.

وأضاف الخبراء، أن السحب بدأت بالتكون خلال الساعات الماضية تنيجة منخفض متعمق في طبقات الجو العليا، مؤكدين أن ذروة حالة عدم الاستقرار تكون يومي الخميس والجمعة حيث تشهد معظم المناطق سقوط أمطار.

وتابع الخبراء: بداية من غدا الخميس تتراجع درجات الحرارة بشكل بمعدل يصل لـ5 إلى 6 درجات على أغلب المناطق، حيث تسجل درجات الحرارة على القاهرة يوم الخميس 20- 13، والسواحل الشمالية 18- 13، وجنوب سيناء 25- 12، وشمال الصعيد 21- 10، وجنوب الصعيد 23- 12".

وأكد خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على القاهرة تكون رعدية أحيانا، كما توجد أمطار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون شدتها متوسطة إلى غزيرة.

وأشارت الهيئة إلى حالة الطقس على المناطق الجنوبية تتأثر بمنخفض سطحي حار يعمل على نقل الرطوبة من بحر العرب والبحر الأحمر لتصل إلى سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس وخليج العقبة والمدن المطلة عليهما وتتكثف ويتساقط الأمطار تكون غزيرة ورعدية.

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