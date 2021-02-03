المعاينة الأولية تكشف أسباب حريق محطة وقود بيجام بشبرا الخيمة

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن القليوبية، اليوم الأربعاء، أسباب الحريق الذي شب بمحطة وقود بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة.

وأشارت التحقيقات إلى أن سبب الحريق، ماس كهربائى بأحد طلمبات المحطة والذي امتد لطلمبة مجاورة، فيما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي، وتقدير حجم الخسائر.

كان اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بورود بلاغ بنشوب حريق بمحطة وقود بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة.

جرى الدفع بـ3 سيارت إطفاء، ونجح رجال الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون خسائر بالأرواح.

وتبين إصابة مواطن تواجد بالمحطة أثناء اندلاع الحريق، وجرى نقله لمستشفى ناصر العام لتقديم الخدمة الطبية.