أخبار عاجلة

تعليم الرياض يدعو كل مدرسة لترشيح معلم.. "منسق موهوبين" -
"أرامكو السعودية" وصيفاً وشركة عربية العاشرة.. هنا "أغلى علامات النفط العالمية" -
جازان.. أمطار رعدية تتواصل حتى 7 مساءً -
"غرفة الرياض" تحذّر من التجاوب مع اتصالات تطالب بأموال الرسوم والضرائب -
نفّذها 15 رساماً ورسامة.. انتهاء أعمال الجدارية التشكيلية بجسر العوالي بمكة -
"الوطني للأرصاد": سحب رعدية ورياح نشطة على نجران -
"المرور للكل".. "مايكروسوفت" تطلق ميزة استثنائية على "أندرويد" و"آيفون" -
"البيئة" تضبط 4 مخالفات لنظام مزاولة المهن الطبية البيطرية بجدة -
احترازات كورونا.. 301 جولة رقابية وإغلاق 34 منشأة في الحدود الشمالية -
بالفيديو.. شاهد كيف غطت رمال صحراء إفريقيا ثلوج أوروبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

المعاينة الأولية تكشف أسباب حريق محطة وقود بيجام بشبرا الخيمة

Print
المعاينة الأولية تكشف أسباب حريق محطة وقود بيجام بشبرا الخيمة المعاينة الأولية تكشف أسباب حريق محطة وقود بيجام بشبرا الخيمة

مصراوي Masrawy

11:29 ص الأربعاء 03 فبراير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:
كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن القليوبية، اليوم الأربعاء، أسباب الحريق الذي شب بمحطة وقود بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن سبب الحريق، ماس كهربائى بأحد طلمبات المحطة والذي امتد لطلمبة مجاورة، فيما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي، وتقدير حجم الخسائر.

كان اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بورود بلاغ بنشوب حريق بمحطة وقود بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة.
جرى الدفع بـ3 سيارت إطفاء، ونجح رجال الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون خسائر بالأرواح.
وتبين إصابة مواطن تواجد بالمحطة أثناء اندلاع الحريق، وجرى نقله لمستشفى ناصر العام لتقديم الخدمة الطبية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي: الاتحاد الإفريقي سيحفظ حقوق مصر

السيسي: الاتحاد الإفريقي سيحفظ حقوق مصر

من مصر| د. علي جمعة يوضح معنى الرحمة مع النفس

من مصر| د. علي جمعة يوضح معنى الرحمة مع النفس

من مصر| نصيحة من د. علي جمعة عشان ندخل الرحمة قلوبنا

من مصر| نصيحة من د. علي جمعة عشان ندخل الرحمة قلوبنا

من مصر| د. علي جمعة: الرحمة التي أمرنا بنا الله شملت الحيوانات أيضا

من مصر| د. علي جمعة: الرحمة التي أمرنا بنا الله شملت الحيوانات أيضا

شبكة عيون الإخبارية