القصة الكاملة للعثور على 4 جثث بفيلا في العبور وسبب الوفاة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت مدينة العبور، بمحافظة القليوبية، أمس الثلاثاء، مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة، "أب وأم وطفلين" داخل غرفة ملحقة بفيلا بمنطقة جمعية عرابي.

وبحسب روايات الأهالي، فقد كان الخفير وزوجته محبوبين من الجميع، ويقضون مصالح عدد من سكان الفيلات في المنطقة، ومعروفين بالأمانة والصدق.

وبحسب التحقيقات، فقد فوجئ صاحب الفيلا بعدم استيقاظ الخفير صباحًا، فتوجه لإيقاظه فوجده جثة هامدة، وبجواره زوجته وابنه 11 عامًا وطفلته 8 أعوام، وجرى نقل الجثث إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتبين أن الأب أشعل الفحم داخل حجرة ملحقة بالفيلا بغرض التدفئة، وأغلق الشباك والباب بإحكام وناموا جميعًا، ولقوا مصرعهم اختناقًا بغاز أول أكسيد الكربون الذي أنتجه الفحم.

جرى نقل الجثث إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة انتداب أحد الأطباء الشرعيين لمناظرة الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

اقرأ أيضًا:

العثور على جثث 4 أفراد من أسرة واحدة داخل فيلا بالعبور

التحقيقات في واقعة جثث فيلا العبور: "غياب الخفير كشف الحادث"