بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة ومشروع الصرف بقرية تاسا

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أسيوطـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، وحدة طب الأسرة ومشروع الصرف الصحي بقرية تاسا بساحل سليم، للوقوف على معدلات التنفيذ.

يأتي ذلك ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفقًا لنموذج التأمين الصحي الشامل والكود الذي وضعته وزارة الصحة والسكان.

وتفقد المحافظ مشروع الصرف الصحي بقرية تاسا والذي يجري تنفيذه لخدمة القرية وتوابعها، وكذا مبنى وحدة طب الأسرة، مشددًا على انهاء كافة الملاحظات قبل استلام الوحدات الصحية من الشركات المنفذة.

وقال محافظ أسيوط إنه يجرى إحلال كلي وتطوير وتجهيز 27 وحدة صحية بتكلفة تصل إلى 384 مليون جنيه ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".