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صرف دفعة جديدة من تعويضات المتضررين برفح

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صرف دفعة جديدة من تعويضات المتضررين برفح صرف دفعة جديدة من تعويضات المتضررين برفح

مصراوي Masrawy

11:05 ص الأربعاء 03 فبراير 2021

شمال سيناء- أشرف سويلم:

أعلنت محافظة شمال سيناء، في بيان رسمي اليوم الأربعاء، صرف دفعة جديدة من التعويضات المالية الخاصة بالمنازل للمرحلة الرابعة وما بعدها بالشريط الحدودي بمدينة رفح، لعدد 29 مواطنًا.

وأكد العميد مصطفى محمد مصطفى، رئيس مدينة رفح، أن مبالغ التعويضات تتراوح بين 400 إلى 500 ألف جنيه، مطالبًا المواطنين الواردة أسمائهم في الكشوف بالتوجه للبنك لصرف المستحقات.

وحذر رئيس المدينة رفح المواطنين من التعامل مع الوسطاء، مؤكدًا أنه يجري التعامل المباشر مع المواطن المستحق للتعويض دون وسطاء.

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