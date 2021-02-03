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قتلى واصابات في تفجير إرهابي بأعزاز السورية ..

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قتلى واصابات في تفجير إرهابي بأعزاز السورية .. بالفيديو قتلى واصابات في تفجير إرهابي بأعزاز السورية ..

جي بي سي نيوز :- قتل 6 اشخاص وأصيب ثمانية آخرون بجروح، في تفجير إرهابي استهدف مدينة أعزار، بريف محافظة حلب شمالي سوريا.

وأفاد مراسل الأناضول، الأحد، أن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من مبنى المؤقتة والمركز الثقافي في مدينة أعزاز.

وأوضح أن الهجوم أسفر عن مقتل 6 اشخاص وإصابة 8 آخرين، وفق معلومات أولية.

وهرعت فرق الأمن والاطفاء والاسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مشافي المنطقة.

وألحق التفجير الإرهابي أضرارا مادية بالمنازل والسيارات المجاورة.

ولم تعلن بعد أي جهة تبنيها للهجوم، إلا أن فرق الأمن ترجح وقوف تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي وراء التفجير.

والسبت وقع هجوم إرهابي بسيارة مفخخة في مدينة عفرين شمالي سوريا أسفر عن 6 قتلى، و25 مصاباً.

ويحتل التنظيم منطقتي "منبج" و"تل رفعت" بريف محافظة حلب، ويستهدف باستمرار مناطق "جرابلس" و"عفرين" و"أعزاز" الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية.

الاناضول 

 

جي بي سي نيوز

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