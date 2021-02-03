البحوث الفلكية يكشف موعد غرة شهر رجب لعام 2021/ 1442 هجرية

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مصراوي Masrawy

كتب يوسف عفيفي:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هلال شهر رجب سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة وست دقائق مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من جمادي الآخرة 1442 ه الموافق 11 / 2/ 2021 م (يوم الرؤية).

وبحسب بيان اليوم، يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ماعدا داكار بالسنغال.

ويغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة ب 15 دقائق، وفي القاهرة ب 18 دقائق، وفي محافظات مصر يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين 14 - 19 دقيقة.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين 2 - 26 دقيقة.

وتابع المعهد: وبذلك يكون يوم الجمعة 12 / 2/ 2021 م هو المتمم لشهر جمادى الآخرة 1442 هجرية، وتكون غرة شهر رجب 1442ه فلكياً يوم السبت 13 / 2/ 2021 م.

وفيما يلي بيان مفصل عن ظروف رؤية الهلال وأوجه القمر في مدينة القاهرة ومحافظات جمهورية مصر العربية وبعض العواصم العربية

والإسلامية والغربية يوم تحري الهلال:-