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اليوم.. مطار القاهرة يطبق قرار تعليق الرحلات المتجهة إلى

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اليوم.. مطار القاهرة يطبق قرار تعليق الرحلات المتجهة إلى السعودية اليوم.. مطار القاهرة يطبق قرار تعليق الرحلات المتجهة إلى

مصراوي Masrawy

10:50 ص الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- محمد عبيد:

تطبق سلطات مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، قرار السلطات بتعليق الرحلات الجوية، وذلك لغير المواطنين السعوديين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، بشكل مؤقت من 20 دولة حول العالم، ومن بينها ، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، في ضوء إجراءات المملكة للتعامل مع .

وقامت شركة الخطوط السعودية، بتعديل بعض مواعيد الرحلات المتجهة إلى المملكة العربية السعودية ، والتى تقلع من مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، فقد تم تعديل موعد وصول وسفر عدد من الرحلات.

من جانبه قالت شركة مصر للطيران أن رحلات العودة من المملكة العربية السعودية مستمرة بعد تنفيذ قرار تعليق الرحلات مساء اليوم ، وذلك لاعادة المصريين وغيرهم من الجنسيات من السعوديه الي مصر اثناء فتره التعليق ، واضافت الشركة انه وفقا لقرار وقف الرحلات من جانب السلطات السعودية ، غير معلوم لديها متي سيتم السماح للسفر الي المملكه العربيه السعودية خلال الفترات الحالية .

وطالبت الشركة ركابها ضرورة مراجعة حجوزاتهم من خلال الاتصال بمركز الاتصالات التليفونية للشركة علي رقم 1717 من أي خط محمول، أو 090070000 من أي خط أرضي، أو الموقع الإلكتروني egyptair.com، أو زيارة مكاتب مصرللطيران ووكلائها السياحيين.

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