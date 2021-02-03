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عسير.. 1048 جولة رقابية تُغلق 11 منشأة خلال 48 ساعة

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عسير.. 1048 جولة رقابية تُغلق 11 منشأة خلال 48 ساعة عسير.. 1048 جولة رقابية تُغلق 11 منشأة خلال 48 ساعة
لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير لمنع انتشار كورونا

عسير.. 1048 جولة رقابية تُغلق 11 منشأة خلال 48 ساعة

واصلت أمانة منطقة عسير وبلدياتها خلال اليومين الماضيين، جولاتها الرقابية الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار في المنشآت والمجمعات التجارية وصالات الأفراح، إلى جانب الإسهام في توعية المجتمع بضرورة التباعد الاجتماعي، والالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية المتبعة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي؛ أن الفرق الرقابية قامت خلال جولاتها الميدانية بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور الرقابة ورفع المخالفات الاحترازية المرصودة مباشرةً عبر تطبيق "ميدان"، لافتاً إلى أن الجولات الرقابية الميدانية خلال اليومين الماضيين بلغت 1048 جولةً؛ نتج عنها رصد 330 مخالفةً وتطبيق العقوبات والإجراءات النظامية بحق المخالفين، إضافةً إلى إغلاق 11 منشأةً تجارية.

وأضاف، أن المخالفات المرصودة تنوّعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية وعدم توافر المعقمات والمطهرات، إلى جانب عدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء وعدم تطهير العربات، مؤكداً أن الأمانة وبلدياتها التابعة مستمرة في تنفيذ الجولات الرقابية خلال الفترتين الصباحية والمسائية.أمانة منطقة عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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