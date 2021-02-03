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تيماء.. أهالٍ يشكون ضعف شبكات الاتصال وانقطاعات الإنترنت

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تيماء.. أهالٍ يشكون ضعف شبكات الاتصال وانقطاعات الإنترنت تيماء.. أهالٍ يشكون ضعف شبكات الاتصال وانقطاعات الإنترنت
مطالبات لهيئة الاتصالات بحثّ الشركات على تقوية الشبكات

تيماء.. أهالٍ يشكون ضعف شبكات الاتصال وانقطاعات الإنترنت

شكّل ضعف شبكات الاتصالات في عدد من أحياء محافظة تيماء والإسكان الجديد والرحمانية والشفاء، صعوبة لدى قاطني هذه الأحياء في إنجاز معاملاتهم الإلكترونية، إلى جانب تعثر طلابهم في دخول منصة "مدرستي" لمدارس التعليم العام والبلاك بورد للتعليم الجامعي؛ حيث يجد الطلاب صعوبة في إكمال يومهم الدراسي دون انقطاعات تصل إلى درجة الانعدام.

ولا تقتصر المعاناة على منصة "مدرستي" فحسب؛ بل يتجاوز إلى عدم المقدرة على الاستفادة من الخدمات الحكومية الإلكترونية وإنهاء معاملاتهم وتعليقها بسبب ضعف الشبكة؛ مطالبين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بحثّ شركات الاتصال على العمل على تقوية شبكاتهم؛ لضمان وصولها دون تعثر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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