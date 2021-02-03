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محافظ الغربية يفتتح ٣ مدارس بالمحلة الكبرى بتكلفة ١٦ مليون جنيه

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محافظ الغربية يفتتح ٣ مدارس بالمحلة الكبرى بتكلفة ١٦ مليون جنيه محافظ الغربية يفتتح ٣ مدارس بالمحلة الكبرى بتكلفة ١٦ مليون جنيه

مصراوي Masrawy

10:40 ص الأربعاء 03 فبراير 2021

الغربية- مروة شاهين:

افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم الأربعاء، ٣ مدارس جديدة بمدينة المحلة الكبرى.

وشهدت الجولة التي أجراها المحافظ بمدينة المحلة الكبرى، افتتاح مدرسة راغب نخلة الإبتدائية، ومدرسة عزبة الخزان للتعليم الأساسي، ومدرسة كفر العبايدة الابتدائية المشتركة.

وشدد المحافظ على ضرورة التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراء أعمال التطهير والتعقيم خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

رافق المحافظ خلال الافتتاح المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والمهندس مصطفى شعبان مدير هيئة الأبنية التعليمية.

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